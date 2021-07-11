В Мари-Ошаево пожар унес жизни трех человек

В Пижанском районе погибли трое человек в пожаре.

Вчера вечером в деревне Мари-Ошаево Пижанского района сгорел двухквартирный жилой дом на ул. ул. Набережной. На месте пожара обнаружены тела трех погибших местных жителей.

В Следственном комитете области сообщили, что проводится доследственная проверка происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины гибели людей. По результатам примут решение, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, 9 июля около 22 часов в Кирове огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом №2 на улице Тюленина. В пожаре погибла пожилая женщина.