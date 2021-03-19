В марте снег помешал уборке мусора в Кирове более 180 раз

Сотрудники АО «Куприт» провели совместный рейд по придомовым территориям Кирова со специалистами Октябрьского теруправления. Особое внимание уделялось проблемным площадкам, с которых уже не раз не удавалось вывести отходы по причинам, не зависящим от «Куприта».

По итогам рейда в областном центре было выявлено 184 контейнерных площадки, на которые мусоровозы попросту не смогли попасть из-за нерасчищенных дорог. По ряду адресов препятствия возникали не единожды. Самыми проблемными стали площадки у дома №30 на улице Чапаева, №25 на улице Матросова и №11 на улице Е. Бабушкина, а также площадки в Кочергинцах и Лянгасах.

Как отметили в теруправлении Октябрьского района, подобные рейды проходят каждый день. Под особо пристальным контролем находятся пути подъезда к контейнерным площадкам социально значимых объектов.

В случае выявления нарушений управляющая компания получает уведомление о необходимости устранения нарушений, которое должно быть исполнено в срок до 3 суток. Если «работа над ошибками» проведена не была, принимаются уже административные меры воздействия.

Ранее мы писали, что кировчане смогут следить за работой мусоровозов, не выходя из дома.