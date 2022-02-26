В марте в Кирове будет проходить сбор помощи бездомным животным

Волонтерскую акцию назвали «Мисочка добра».

Начиная с воскресенья в Центры местной активности можно приносить все, что может понадобиться при содержании собак и кошек, которые оказались на улице.

Так, в первую очередь требуется сбалансированный, влажный и сухой корм, но волонтеры будут рады и консервам, и крупе. Нужны также медикаменты, миски, поводки и ошейники. Поскольку животные подолгу находятся без внимания и не могут погулять, необходимы ветошь и бумага, которыми можно наполнить туалеты и из чего можно сделать подстилки.

Посмотреть адреса, где принимают помощь можно тут. Акция продлится до конца марта.