В майские праздники изменится режим работы центров «Мои документы».

В Кирове будут работать:

1 мая с 8 до 11 часов теротдел МФЦ на ул.Калинина, 2

2 мая с 8 до 11 часов теротдел МФЦ на ул.Захватаева, 21а

8 мая с 8 до 11 часов теротдел МФЦ на ул.Карла Маркса, 54

9 мая с 8 до 11 часов теротдел МФЦ на ул.Советской, 12 (Нововятский район)

10 мая с 8 до 11 часов теротдел МФЦ на ул.Упита, 13

С 3 по 7 мая все центры в Кирове будут работать в обычном режиме.

Режим работы МФЦ г.Вятские Поляны, г.Кирово-Чепецка, г.Котельнич, г.Слободского, а также Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхнекамского, Зуевского, Куменского, Лузского, Малмыжского, Нолинского, Омутнинского, Оричевского, Орловского, Пижанского, Советского, Уржумского, Юрьянского, Яранского районов: 1-2 мая и 8-10 мая с 8 до 11 часов. С 3 по 7 мая — в обычном режиме.

Режим работы МФЦ Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Даровского, Кильмезского, Кикнурского, Лебяжского, Мурашинского, Нагорского, Немского, Опаринского, Подосиновского, Санчурского, Свечинского, Сунского, Тужинского, Унинского, Фаленского и Шабалинского районов: 1-3 мая и 7-10 мая с 8 до 11 часов. С 4 по 6 мая — в обычном режиме.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём — по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50.