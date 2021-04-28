В майские праздники в кировских детсадах откроют дежурные группы

В детских садах Кирова ждут постановление департамента образования о режиме работы с 4 по 7 мая. Документ будет опубликован 28-29 апреля, сообщил источник «КП».

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в мае. Согласно документу, россияне будут отдыхать с 4 по 7 мая и получат 10 непрерывных выходных.

Однако позже появилась информация, что отдыхать будут не все. Так, работать с 4 по 7 мая будут предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Руководство других предприятий и организаций примет решение о выходных самостоятельно.

Школы и садики при этом будут закрыты. Это обеспокоило родителей, которым не с кем оставить детей в рабочие дни с 4 по 7 мая. Как уточнили в областном минобразования, в каждом садике будут открыты дежурные группы. В них пойдут дети тех родителей, которые работают с 4 по 7 мая. На основании каких документов ребенок сможет ходить в садик эти 4 дня, не уточняется.