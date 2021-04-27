В майские праздники в Кировской области изменится расписание электричек

В АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщили, что с 5 по 19 мая ряд электропоездов на полигоне Кировского региона ГЖД изменят свое расписание. Это произойдет по техническим причинам.

5-7 мая и 9-19 мая 2021 года:

Поезд № 6374 Киров – Яр будет отправляться в 2.37. Расписание остановок будет следующим: Ардаши 03.59-04.00, Береговой 04.04,5-04.05, Рехино 04.10,5-04.11, о.п. 1046 км 04.14,5-04.15, Кордяга 04.18,5-04.19, о.п. 1054 км 04.23,5-04.24, Зуевка ч.п 04.34, Зуевка н.п 04.39-04.40, Коса 04.50-04.51, Черноус 04.57,5, Леваны 05.03,5-05.04, Фаленки 05.10-05.11, о.п. 1096 км 05.14,5-05.15, о.п. 1099 км 05.17,5-05.18, Князи 05.20,5-05.21, Сада 05.25,5-05.26, о.п. 1113 км 05.31,5-05.32, Бачумово 05.34,5-05.35, Яр приб.05.47.

8 мая 2021 года:

Поезд № 6374 Киров – Яр отправится на 10 минут позже, в 2.47 и прибудет на конечную станцию на 12 минут позже, в 05.57.

5-7 мая и 9-19 мая 2021 года:

Поезд № 6474 Яр – Глазов будет отправляться на 4 минуты позже, в 5.48 и прибывать на конечную станцию на 3 минуты позже в 6:29.

8 мая 2021 года:

Поезд № 6474 Яр – Глазов будет отправляться на 14 минут позже, в 5.58 и прибывать на конечную станцию на 14 минут позже, в 6.40.

5-19 мая 2021 года:

Поезд № 6376 Киров – Яр будет отправляться в 6.30, далее Ардаши 08.03-08.04, Береговой 08.08,5-08.09, Рехино 08.14,5-08.15, о.п. 1046 км 08.19,5-08.20, Кордяга 08.24,5-08.25, о.п. 1054 км 08.27,5-08.28, Зуевка_ч.п 08.37, Зуевка н.п. 08.43-08.44, Коса 08.54-08.55, Черноус 09.00,5-09.01, Леваны 09.08,5-09.09, Фаленки 09.18-09.19, о.п. 1096 км 09.23,5-09.24, о.п. 1099 км 09.26,5-09.27, Князи 09.29,5-09.30, Сада 09.35,5-09.36, о.п. 1113 км 09.40,5-09.41, Бачумово 09.43,5-09.44, Яр приб. 09.55;

Поезд № 6404 Яр – Глазов будет отправляться на 8 минут позже, в 9.56 и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже, в 10.36.

5 мая 2021 года: