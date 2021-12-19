В МЧС назвали причину пожара в Мурашах. Он произошёл 14 декабря.

В тот день загорелось административное здание общества охотников и рыболовов. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Для того, чтобы подняться на чердак, где был эпицентр возгорания, они использовали 3-коленную выдвижную лестницу.

Огонь был погашен за несколько минут, в результате удалось избежать серьёзных последствий — повредилась только обрешётка крыши.

Позже дознаватель обнаружил прогар в металлической трубе дымохода котла. Она не была обложена кирпичной кладкой, что является нарушением требований безопасности.

Причиной пожара стало попадание искр из прогара на деревянные конструкции чердака.

Фото vk.com/public105557620