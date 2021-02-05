В МЧС предупредили об аномальных морозах в Кировской области

Арктические холода начнутся с завтрашнего дня. Как уточнили в ведомстве со ссылкой на прогнозы синоптиков, с 6 по 11 февраля в Кировскую область придет сильное похолодание. Температура воздуха ожидается на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Перед морозами Киров завалит снегом. Сильный снегопад начался утром 5 февраля и будет продолжаться около суток. Как пообещали в горадминистрации, для борьбы с завалами и заносами на улицы Кирова выйдет вся дорожная техника. И не зря – ведь за неубранный снег подрядчиками пригрозили штрафами.

Особое внимание дорожников попросили уделить уборке тротуаров. Во время снегопада на них образуется снежная каша, а под ней – лед.