В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят патрулирование водоёмов.

В частности, они замеряют толщину льда. На сегодняшний день на реке Вятка в районе Кирова она составляет 70 см. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

Из-за тёплой погоды лёд становится рыхлым и неоднородным, появляются воздушные прослойки, и он, даже при такой толщине, становится небезопасным.

Кроме того, сотрудники ГИМС проводят профилактические беседы с рыбаками и выдают им памятки по безопасности.

Фото ГУ МЧС по Кировской области.