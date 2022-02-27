В МЧС предупредили о снижении толщины льда на водоемах

ГУ МЧС по Кировской области предупреждает о снижении толщины льда на водоёмах.
Кроме того, изменилась его структура — лёд стал рыхлым и непрочным.
Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности:
- Необходимо помнить, что безопасная толщина льда для одного человека — не менее 7 см;
- Она не везде одинакова. Тонкий лёд — у берегов, в местах слияния рек, около вмёрзших предметов и подземных источников. Опасны полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда.
- При появлении признаков непрочности льда (треск, прогибание, вода на поверхности) следует немедленно вернуться на берег, идти с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползти.
- Никогда не проверять прочность льда ударом ноги.
- При переходе через водоём пользоваться ледовыми переправами.
- При переходе группой соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
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