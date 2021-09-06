В мэрии Кирова опровергли информацию об арендной плате в 500 тысяч для пчеловодов

В горадминистрации Кирова опровергли информацию о том, что пчеловодам приходилось платить по 500 тысяч рублей в месяц за аренду помещения.

На завышенную арендную плату за съем помещения пожаловалась Кировская областная общественная организация пчеловодов «Вятка». По словам пчеловодов, им пришлось выложить полмиллиона рублей в месяц за аренду помещения площадью 311 «квадратов» на улице Ломоносова, 33.

В департаменте муниципальной собственности сообщили, что информация не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что на 2021 год стоимость аренды составляет 344 234 рубля, или 92,15 рублей за квадратный метр в месяц. Это ниже, чем минимальный размер аренды коммерческих помещений по городу – 135 рублей за «квадрат».

В 2019 году КОООП «Вятка» обращалась в горадминистрацию с просьбой предоставить помещение на Ломоносова в безвозмездное пользование. Однако необходимый пакет документов предоставлен не был. На сегодня договор аренды продолжает действовать. Освободить помещение арендатора не просили.

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