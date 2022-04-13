В мэрии Кирова прокомментировали отказ перевозчика от маршрутов №№ 14, 19 и 33

В горадминистрации сообщили, что отказ перевозчика от обслуживания трех городских маршрутов и одного междугородного не вызовет никаких затруднений.

Информация о том, что перевозчик планирует досрочно прервать обслуживание маршрутов №№ 14, 19, 33 и 116, появилась в соцсетях. Письмо о расторжении муниципального контракта перевозчик направил в мэрию.

Вопрос обсудили на совещании с другими автотранспортными компаниями. Одна из организаций согласилась взять маршруты на обслуживание.

Смена перевозчиков произойдет 1 мая. Перебоев в работе маршрутов допущено не будет.