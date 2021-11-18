В мэрии Кирова рассказали, откуда берется песок на дорогах

В администрации Кирова рассказали, откуда берется песок на дорогах, когда на улице снег. Этим вопросом жители города интересовались в соцсетях.

Как рассказали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, дорожники не обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью, как думают горожане. В гололед на дорогах используется галит.

Песок же попадает на дороги с колес автомобилей и с размокающих по осени грунтовок. Не во всех дворах имеются заасфальтированные парковки, и часть водителей паркуют свои авто на незамерзшей почве.

Еще одна причина – строительные площадки. Техника, выезжающая с них, разносит грязь и песок по дорогам. По правилам застройщики должны организовать мойку машин, но так делают не все.

Все это приводит к тому, что с окончанием режима летнего содержания улично-дорожной сети на проезжих частях накапливается грунт. За 4 недели, прошедшие с последнего мытья улиц, его скопилось довольно много, что и вызвало вопросы со стороны горожан.