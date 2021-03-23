В мэрии опровергли аномальный паводок в Кирове

О том, каким будет половодье-2021 в Кирове, рассказал начальник управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. По его словам, аномального выхода рек из берегов не ожидается.

— По прогнозам синоптиков, в2021 году Вятка вскроется в период с 22 по 25 апреля. Уровень воды достигнет +479 сантиметров от нулевого поста. Эта цифра соответствует многолетним показателям, — сказал Михаил Вохмянин.

По словам Вохмянина, в отдельных местах превышение уровня воды все же может произойти. Оно достигнет 20-50 сантиметров. Максимума, который в XXI веке был отмечен в 2016 году, когда река поднялась почти до 6 метров, не ожидается.

Напомним, что ранее кировчанам предсказали аномальный паводок из-за снежной зимы.

В настоящее время профильные ведомства активно готовятся к грядущему половодью. В настоящее время уточнены зоны возможных затоплений и ведется вывоз снега и спуск талых вод их низин. На ликвидацию возможных ЧС запланировано около 1,8 миллиона рублей.