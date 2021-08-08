В Метрограде появилась новая остановка

В Метрограде рядом с парком установили новую остановку. Об этом сообщается в паблике «Кировский транспорт».

Официальной информации об изменении маршрутов пока нет. Как предполагают авторы сообщества, в будущем на новой остановке будет закольцован маршрут автобуса №39.

— Если так, то он будет ходить по району против часовой стрелки по улицам Краснополянской и Садаковской.

Ранее в сообществе «Метроград» представители компании «Железно» ответили, что застройка ЖК и Метропарка окончена.

Фото: vk.com/kirovt