В Метрограде появилась новая остановка

В Метрограде рядом с парком установили новую остановку. Об этом сообщается в паблике «Кировский транспорт».
Официальной информации об изменении маршрутов пока нет. Как предполагают авторы сообщества, в будущем на новой остановке будет закольцован маршрут автобуса №39.
— Если так, то он будет ходить по району против часовой стрелки по улицам Краснополянской и Садаковской.
Ранее в сообществе «Метроград» представители компании «Железно» ответили, что застройка ЖК и Метропарка окончена.
Фото: vk.com/kirovt