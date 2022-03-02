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В МФЦ Кирова ввели услуги регистрации рождения и смерти

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

С марта в кировских центрах «Мои Документы» можно будет регистрировать рождение детей, а также смерть граждан. Услуги доступны в 3 офисах МФЦ:

  • на улице Захватаева, 21а,
  • на улице Карла Маркса, 54 ,
  • на улице Калинина, 2. 

Прием на регистрацию смерти ведется в порядке живой очереди. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ умершего, справку о смерти 106/У или 106/2У. 

Чтобы получить свидетельство о рождении, требуется заполнить электронное заявление на портале госуслуг и записаться в МФЦ. Нужны документы, удостоверяющие личность родителей, свидетельство о браке, справка о рождении ребенка. В случае, если требуется установление отцовства, регистрация проводится по-старому — через ЗАГС.

— Ранее эти услуги предоставлялись только в органах ЗАГС, — рассказала директор кировского МЦЦ Наталия Швецова.

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Юлия Зорина