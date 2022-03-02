В МФЦ Кирова ввели услуги регистрации рождения и смерти

С марта в кировских центрах «Мои Документы» можно будет регистрировать рождение детей, а также смерть граждан. Услуги доступны в 3 офисах МФЦ:

на улице Захватаева, 21а,

на улице Карла Маркса, 54 ,

на улице Калинина, 2.

Прием на регистрацию смерти ведется в порядке живой очереди. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ умершего, справку о смерти 106/У или 106/2У.

Чтобы получить свидетельство о рождении, требуется заполнить электронное заявление на портале госуслуг и записаться в МФЦ. Нужны документы, удостоверяющие личность родителей, свидетельство о браке, справка о рождении ребенка. В случае, если требуется установление отцовства, регистрация проводится по-старому — через ЗАГС.