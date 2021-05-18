В МФЦ отныне можно записаться на прием к врачу

Этот сервис доступен и жителям районов Кировской области.

Кировский МФЦ запустил проект по записи жителей региона в медучреждения в офисах «Мои Документы». Обкатывали такую возможность с начала мая в центре на ул. Калинина.

Для того, чтобы получить талончик нужно сообщить оператору МФЦ больницу (или поликлинику) куда хотел бы попасть, медицинского специалиста и свои данные. При наличии доступной записи гражданина запишут на прием и распечатают ему талон.

В правительстве региона отметили, что для такой записи предварительная запись к оператору не требуется, равно как и предъявлять свои документы.

Добавим, по-прежнему доступна запись с помощью сайта электронной регистратуры, портал госуслуг и телефоны медучреждений.

Ранее мы сообщали, что В Кирове появится центр по развитию талантов.