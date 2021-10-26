В МФЦ в Кировской области ввели QR-коды

С 30 октября посетить центры «Мои документы» в Кировской области можно будет только при наличии QR-кодов. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как рассказал и.о. директора кировского МФЦ Николай Нагаев, пропускной режим по QR-кодам будет распространяться на всех посетителей «Моих документов», которые планируют получить услуги или забрать готовые документы. Потребуется код и для сопровождающих.

Не нужен QR-код при посещении МФЦ в том случае, если гражданин пришел, чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить или восстановить учетную запись, а также напечатать сертификат с QR-кодом. Предварительная запись в этом случае не потребуется.

Не нужно записываться в МФЦ и тем, кто хочет подать заявления по линии Росреестра или забрать готовые документы. Остальным даже при наличии QR-кода посетить МФЦ можно только по предварительной записи.

Также в прежнем порядке и без QR-кода будут приниматься заявители, которые записались на прием до 23 октября.

Напомним, что записаться в МФЦ можно по номерам 8-800-707-43-43 и 27-27-50 или на сайте моидокументы43.рф.

Ранее мы рассказывали, как получить QR-код и как им пользоваться.