В микрорайоне Озерки появится своя поликлиника

В Кирове появится новое подразделение городской больницы №5. Оно будет обслуживать жителей микрорайонов ДСК и Озерки.

В них проживает свыше 10 тысяч человек, которых обслуживает поликлиника в Коминтерне.

По словам главврача больницы Согомона Аракеляна, для повышения доступности медицинской помощи для жителей микрорайонов была проведена большая работа совместно с правительством области, министерством здравоохранения и администрацией Кирова.

Под новое структурное подразделение горбольнице безвозмездно предоставлено здание на ул. 60 лет ВЛКСМ, 19а. Его площадь — более 270 кв. м. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта.

В поликлинике будут работать врачи общей практики и узкие специалисты, здесь установят диагностическое оборудование, организуют прививочный, процедурный, стоматологический и физиокабинеты. Кроме того, планируется размещение женской консультации.

Система здравоохранения в Озерках будет развиваться в рамках комплексной застройки территории. Губернатор Игорь Васильев принял решение предоставлять застройщикам крупные земельные участки только при условии возведения там объектов социальной сферы – учебных заведений, больниц, пожарных частей, пунктов полиции.

По этому принципу и будет застраиваться территория микрорайона. Известно, что помимо поликлиники здесь появятся школа и детский сад. но и школу.