В микрорайоне Урванцево появятся две новые улицы

Стройка уже началась. Это будут современные дороги с тротуарами и велодорожками.

Жители микрорайона Урванцево в ближайшее время будут ездить по новым улицам. Началось возведение сразу двух дорог — Анжелия Михеева и Капитана Дорофеева. Они обе будут широкими, в современном исполнении. Там появятся освещение, тротуары и велодорожки для любителей двухколёсного транспорта. Об этом сообщили в областном правительстве.

По словам жителей микрорайона, территория активно застраивается. Район удобен для горожан. Есть детские садики, построена новая школа. Но вот улицы находились в плохом состоянии. Проезд к домам временный. Он выполнен из плит.

Благодаря проекту «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» жители уже скоро смогут добираться до дома по качественным дорогам. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Улица Анжелия Михеева свяжет микрорайон с улицей Энтузиастов. Протяженность новой трассы 450 метров. На асфальтобетонной дороге предусмотрено четыре полосы движения. Новая улица Капитана Дорофеева почти в два раза длиннее. На ней предусмотрено две полосы движения.

— Развитие инфраструктуры динамично строящегося микрорайона Урванцево будет продолжено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», — подчеркнул министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв.

По его словам, новые улицы Анжелия Михеева и Капитана Дорофеева введут в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что Слободской первым в регионе закончил ремонт дорог по нацпроекту.

Фото: Александр Папырин