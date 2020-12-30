В министерстве образования сообщили об изменениях в приёме детей в школу

Уже в следующем году изменятся сроки приёма детей в 1 класс.

Подробности сообщили в министерстве образования Кировской области. Так, подписан приказ министерства просвещения России. Он меняет порядок приёма малышей в образовательные учреждения.

В частности, внесены изменения в сроки подачи заявлений от родителей на зачисление ребёнка в 1 класс. Так, родители малышей, которые имеют первоочередное право, подавать заявления смогут уже с 1 апреля. Завершиться приём документов 30 июня. В этот же срок можно подавать заявление родителям детей, проживающих на закреплённой территории.

На малышей, которые не проживают на закреплённой к школе территории, принимать документы начнут с 6 июля и продолжат до сентября.

Родители малышей, которые в 2021 году пойдут в первый класс, стоит обратить на информацию внимание и вовремя подать заявление.

Ранее мы сообщали, что с 2021 года школы и детские сады будут работать по новым правилам.

Фото из открытых источников