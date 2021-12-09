В министерстве транспорта рассказали о планах на 2022 год

И.о. министра транспорта Кировской области Юрий Шевелёв подвёл итоги уходящего года и рассказал о планах на 2022-й.

В этом году в регионе были выполнены дорожные работы на сумму свыше 7,8 млрд руб. Один из самых масштабных проектов — завершение строительства участка Опарино — Альмеж. Его протяженность — 26,63 км. Общая стоимость работ составила 1 млрд руб.

В результате жители Лузского и Подосиновского районов получили прямое автомобильное сообщение с Кировом.

«Это большой плюс и для лесопромышленного комплекса, развития новых производств, и для экономики региона в целом», — прокомментировал Шевелёв.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на сумму более 3,3 млрд руб. В нормативное состояние приведено 253 км дорог (178 км — региональных и 75 км — Кировской городской агломерации). В областном центре началось строительство улиц Сурикова, Зеленина и 8 Марта.

В ремонтных и строительных работах применяются новые технологии и материалы — асфальтобетонные смеси и стыковочные ленты. Это позволяет свести к минимуму появление дефектов.

На 30% возросло финансирование обеспечения безопасности дорожного движения:

По области установили и заменили 11 тыс. дорожных знаков, 12 км барьерных ограждений, 6 км сетей уличного освещения, 5 км тротуаров, 1,8 км пешеходных ограждений, 24 искусственных дорожных неровностей, 26 светофоров, нанесли 916 км дорожной разметки, обустроили семь пешеходных переходов, 6 остановок и шумовые полосы на 155 участках.

Помимо средств нацпроекта, на ремонт дорог выделялись деньги из бюджета региона, резервного фонда правительства РФ, а также субсидии.

В результате в уходящем году на территории области приведено в нормативное состояние 362 км дорог — самый большой объём за последние годы.

По словам Юрия Шевелёва, в 2022 году значительное внимание будет уделяться мостам, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. В рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 173 км дорог и отремонтировать не менее 260,5 м мостовых сооружений. На эти цели будет направлено 3,9 млрд руб.

815 млн руб. потратят на обеспечение безопасности дорожного движения. Снижение смертности в результате ДТП — одна из приоритетных целей нацпроекта.