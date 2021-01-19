В минлесхозе рассказали, как охотники спасают кировчан от волков

230 волков добыли охотники в Кировской области за прошедший год. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства.

Больше всего хищников было застрелено в Белохолуницком районе – 22 волка. Также в лидерах по отстрелу «санитаров леса» оказались Нагорский и Шабалинский районы.

Сразу семерых волков удалось застрелить в Верхнекамском районе. Хищники долгое время пугали местных жителей, нападали на собак, близко подходили к домам.

На помощь пришли участники районного общества охотников. Они группой вышли в лес, выследили стаю и убили ее вожаков. Охота продолжалась несколько дней.

Главным способом охоты по-прежнему остается загон с использованием флажков. Также охотники используют приваду – приманку и вабу – волчий вой, который издает охотник-вабельщик, чтобы подманить зверя.

В минлесхозе отметили рост количества волков, добытых в общедоступных охотничьих угодьях. Как подчеркнул замминистра лесного хозяйства Дмитрий Анисимов, это говорит о действенности мер, применяемых для поощрения охотников. Так, успешные «волчатники» первыми получают разрешения на охоту на лося, медведя и кабана.

К середине января 2021 года в Кировской области добыто уже 28 хищников.

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