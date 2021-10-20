В минприроды Кировской области прокомментировали нападение медведя на мужчину

Инцидент произошел 18 октября в Вятскополянском районе. На мужчину, находящегося в лесном массиве у Каракульской пристани, напал медведь.

В результате происшествия мужчина получил травму лица и руки. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Об этом рассказал начальник отдела охотничьего контроля и надзора Михаил Андреев.

Представитель ведомства подчеркнул, что медведь не выслеживал человека. Встреча произошла случайно. Защищаясь, зверь нанес мужчине удар и скрылся в лесу.

— Случаи нападения медведей на людей в Кировской области редки, но тем не менее были. Остаться в живых, попав в объятия агрессивного медведя, мало кому удавалось, — говорит Михаил Андреев.

По данным минприроды, на территории Вятскополянского района обитает 25 медведей. После ЧП охотники усилят работу по их добыче.

Лучший способ избежать опасных встреч – проявлять осторожность при посещении леса. Двигаясь по лесу, следует шуметь и стучать по деревьям, заранее предупреждая о своем присутствии.