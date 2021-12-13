В минприроды рассказали, откуда взялась рысь в Кирове

В областном министерстве охраны окружающей среды прокомментировали очередное появление рыси в Кирове.

Лесная хищница появилась в областном центре 13 декабря. Видео с рысью, разгуливающей по слободе Никольской неподалеку от Ганино, появилось в соцсетях. Автор записи несколько минут преследовал животное на своем автомобиле и был весьма удивлен такой встречей.

— Еду я значит 12 декабря около 23:50 от мамы и… Рысь… Я в жизни этих кошечек не видел, а тут еще и в городе, да еще и так близко. Наматывал круги по району я за ней около 10-15 минут, и вот что получилось. Хотел еще пару фотографий сдать, благо фотоаппарат при себе был, но она убежала куда-то за дома, — написал автор видеозаписи.

Видеоматериал изучили в минприроды. По мнению специалистов, рысь могла попасть в Киров из соседнего леса. Для данного вида хищников характерны зимние кочевки, во время которых животные активно перемещаются по территории в поисках пищи. При всей своей осторожности людей рысь не слишком боится и сравнительно легко приручается.

— По данным зоологов, не известно ни одного подтверждённого случая нападения здоровой рыси на человека. Запечатленное на видео животное не имело признаков истощения или травм, — отметили в министерстве.

При этом кировчан предупредили: приближаться к диким животным не стоит ни в коем случае. О появлении лесных гостей следует сообщить в ЕДДС по номеру 112.

Видео: vk.com/a.napolsky