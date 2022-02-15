В минстерстве ЖКХ опровергли информацию об отсутствии водоснабжения у всего населения нолинской деревни Пуга

В министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области сообщили, что разобрались в ситуации с водой в деревне Пуга Нолинского района.

Как мы ранее сообщили по информации регионального отделения Общероссийского народного фронта, в деревне Пуга Нолинского района жители якобы с 20 января живут без воды. Им приходится топить снег, чтобы использовать для своих нужд и коров. Одна колонка уличная завалена снегом, другая не работает.

Региональное МинЖКХ провело проверку и сообщило «Кировской правде», что не подтвердилась информация о том, что будто бы всё население деревни страдает без воды. Кроме того, в деревне не более 70 жителей, как пишут активисты ОНФ, а 54. Всего 30 домохозяйств.

По данным главы поселения Николая Васильевича Бажина и ресурсоснабжающей организации ООО «Родник», которые вчера провели обход населённого пункта, по левой стороне улицы Нагорной во всех домах вода есть. По правой подтвердились перебои с водой в трёх одноэтажных двухквартирных домах. Это не более 10 жителей.

На артезианской скважине, подающей воду в деревню, установлен новый насос, вода поступает с достаточно сильным давлением 3,5 атмосферы. Однако на правую сторону улицы с гораздо меньшем из-за сильного износа труб. Весной, когда позволит погода, «Родник» собирается проблемные участки водопровода заменить на новые полипропиленовые трубы.