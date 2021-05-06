В минстрое прокомментировали ЧП с падением забора на женщину

Инцидент произошел 4 мая у строящегося дома на улице Дерендяева, 72. Из-за сильного порыва ветра на 79-летнюю женщину, проходившую рядом со стройкой, упал лист профнастила, из которого было сделано ограждение.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть).

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят расследование, призванное установить обстоятельства случившегося и виновников трагедии. По предварительной версии следствия, ограждения по периметру стройки были установлены с нарушением правил безопасности.

Случившееся прокомментировали в министерстве строительства Кировской области. Как пояснил замминистра строительства Игорь Трегубов, строительство дома на Дерендяева, где случилось ЧП, началось в 2019 году. И до сих пор нареканий к застройщику по поводу ограждений от надзорных органов не было.

— Объект возводился в соответствии с проектом, те замечания, которые появлялись, застройщик устранял, — сказал замминистра.

Сам застройщик называет причиной ЧП сложные метеоусловия – сильный ветер. 6 мая Госстройнадзор и прокуратура Ленинского района Кирова провели совместную проверку, в ходе которой оценили состояние строительной площадки. По словам Игоря Трегубова, полностью ссылаться на сложные метеоусловия нельзя.

— Согласно статье 52 Градостроительного кодекса застройщик обязан обеспечить безопасность лиц, находящихся на объекте при производстве строительно-монтажных работ. Считаем, что безопасность не была обеспечена, и застройщик не провел ревизию ограждения, — отметил он.

По итогам проверки к застройщику будут применены меры административного воздействия – штраф в сумме от 300 тысяч рублей.

Также в Госстройнадзоре добавили, что во время плановых проверок будут уделять особое внимание ограждениям.