В минтрансе назвали 6 самых крупных объектов, отремонтированных по нацпроекту БКД

В министерстве транспорта Кировской области подвели итоги реализации нацпроекта БКД в 2021 году.

Как отметили в ведомстве, в перечень отремонтированных вошел ряд социально значимых объектов. Самыми крупными из них стали следующие:

Начало работ по строительству улиц Зеленина, Сурикова и 8 Марта в Кирове. Стоимость работ – 355 миллионов рублей. Завершение реконструкции улицы Братьев Васнецовых в Кирово-Чепецке. Протяженность участка 1,2 километра. Стоимость работ – 151 миллион рублей. Приведение в порядок нескольких участков автодороги Киров – Советск – Яранск общей протяженностью 54,1 километра. Данная трасса соединяет Кировскую область с Республикой Марий Эл и Нижегородской областью и является одной из самых загруженных дорог. Реализация комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения. Одним из самых крупных мероприятий стала установка освещения и тротуаров в городе Нагорске вдоль трассы Слободской – Нагорск. Протяженность участка, на котором идут работы, — 3,5 километра. Стоимость работ – 59,8 миллиона рублей. Ремонт 39 дорог к школам, вузам и детским садам. Благоустройство 15 участков дорог, ведущих к местным достопримечательностям.

Всего в 2021 году в Кировской области отремонтировано 362 километра дорог. Это рекордный объем за последние несколько лет. Немалая часть из них приведена в порядок в рамках нацпроекта БКД. В минтрансе подчеркивают, что список дорог к ремонту по нацпроекту формируется с учетом мнения жителей региона.

Ранее в министерстве транспорта рассказали о планах на 2022 год.