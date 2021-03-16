В минтрансе области прокомментировали ситуацию с обвалившимся мостом в Вятских Полянах

Инцидент произошел 13 марта. От моста через реку Ошторму в райцентре оторвалась пешеходная дорожка с перилами.

Как предполагают местные жители, причиной ЧП стал снег, тяжести которого не выдержала конструкция.

Как пояснили в администрации Вятских Полян, мост находится в муниципальной собственности. Причиной разрушения стало длительное отсутствие ремонта при активной эксплуатации. В соцсетях местные жители писали, что вопрос ремонта моста поднимали неоднократно.

В настоящее время для обеспечения безопасности жителей движение по мосту полностью закрыто. Министерство транспорта Кировской области определяет стоимость капитального ремонта моста. После этого будет подготовлено предложение о выделении средств из областного бюджета.

Видео: vk.com/vp_tv