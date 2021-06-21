В Минтруда рассказали, кого могут отстранить от работы за несделанную прививку от COVID-19

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что работодатели имеют право отстранить от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Котякова, основанием для отстранения является действующее в регионе постановление санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Отстранение без сохранения зарплаты действительно на время, в рамках которого проходит обязательная вакцинация. При этом увольнение за отказ прививаться не предусмотрено.

В настоящее время обязательная вакцинация от коронавируса введена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Ленинградской, Сахалинской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. Готовится соответствующее постановление в Магаданской области.

У большинства вновь заболевших выявляется так называемый индийский штамм коронавируса – более заразный и более агрессивный, чем прошлый вариант. Единственным способом остановить распространение инфекции и уберечься от тяжелых форм заболевания является вакцинация. Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

На 21 июня количество вновь выявленных случаев COVID-19 составило 17378. В Кировской области за прошедшие сутки выявлено 115 новых случаев коронавируса.

На сегодняшний день рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах страны. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.