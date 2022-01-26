В минздраве анонсировали изменения в работе поликлиник в Кирове

27 января минздрав Кировской области сообщит об изменениях в работе поликлинического звена в Кирове. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Родители юных кировчан предполагают, что речь идет об отмене плановых приемов.

— В поликлинике на Пролетарской обзванивают всех записанных и отменяют здоровый прием, — рассказал кировчанин, отец двоих детей.

По словам главы минздрава Андрея Черняева, мобилизованы все ресурсы здравоохранения. Нагрузка на поликлиники кратно возросла по сравнению с доковидным периодом.

— Мы каждый день принимаем решения об усилении участковой службы новыми кадрами. На прием вызовов в колл-центры выходят дополнительные операторы. Поликлиники работают с раннего утра и до последнего пациента, а неотложные бригады ездят по вызовам до поздней ночи, — отметил Андрей Вениаминович.

Несмотря на данные о том, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче прошлых «версий», общее число заболевших растет. Особенно сильно увеличилась заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет.

В связи с этим родителей юных кировчан просят строго соблюдать противоэпидемические меры. Следует носить маски, мыть руки, ограничить посещение мест скопления людей. При первых признаках ОРВИ следует остаться дома и не водить детей в школу и детский сад.

Также жителей города и области просят проявить понимание к увеличению времени ожидания врача. Ни одно обращение к медикам не останется без ответа.