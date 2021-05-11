В минздраве прокомментировали вспышку кишечной инфекции в Нововятске

11 мая в соцсетях появилась информация о вспышке кишечной инфекции в Нововятске. По словам местных жителей, среди заболевших есть и дети, и взрослые. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Кировской области.

Как отметили в минздраве, к 8.30 часам утра 11 мая вызов на дом был оформлен 26 детям и 10 взрослым с признаками вирусной кишечной инфекции. В детское инфекционное отделение Кировской городской больницы №2 были госпитализированы 22 ребенка.

Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь всем пациентам оказывается в полном объеме, а в аптеках имеются необходимые лекарства.