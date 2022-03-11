В Мирном создают посёлок будущего

Школьники региона подключились к всероссийским проектам, проходящим под эгидой госкорпорации «Росатом» и её структурного подразделения «Федеральный экологический оператор».

Ученики Менделеевского класса Мирненской средней школы встретились с профессором ВятГУ Тамарой Ашихминой, преподавателями и студентами университета. Ребята и их вузовские кураторы наметили контуры своего участия в научных состязаниях. В качестве приза победителям станет участие во всероссийской экологической мониторинговой миссии школьников на Байкал, где «Федеральный экологический оператор» уже несколько лет ведёт успешную работу по ликвидации ущерба природе от деятельности вредных производств.

Для победы в конкурсе школьники из Мирного должны будут создать уникальные научные исследовательские проекты в сферах химии, биологии и экологии. Куратор акции, руководитель Информационного центра по атомной энергии в Кирове Светлана Занько представила ребятам одно из направлений научной работы — эксперименты по выращиванию растений в комнатных условиях.

Как из семян обычных огородных культур можно за несколько дней получить популярные у рестораторов сего мира молодые ростки, в форме увлекательного мастер-класса школьникам из Мирного продемонстрировал кировский предприниматель Антон Бельтюков. Он также презентовал школе компактную гидропонную установку, на которой в домашних условиях можно воспроизвести современные промышленные технологии по выращиванию растений.

После мастер-класса уже в частной беседе Антон Бельтюков рассказал, что продемонстрированные ребятам технологии — это не только увлекательный эксперимент. Сейчас в регионе, да и России в целом, существует огромный спрос на специалистов по гидропонике, при том, что даже у вузовских профессоров по этому направлению есть лишь очень смутные представления. Так что, полученные девятиклассниками из Мирного в ходе подготовки проектов навыки, вполне могут стать основой для будущей профессии или прибыльного бизнеса.

– Мы на уровне университета тоже продумали ряд научных тематик и сейчас приехали со студентами,— рассказала корреспонденту «Кировской правды» Тамара Ашихмина. — По положению о конкурсе команда каждого проекта состоит из трёх человек: самого школьника, студента-наставника и научного руководителя. Сегодня наша задача конкретизировать темы исследований, а затем мы принимаем школьников из Менделеевского класса уже в лабораториях ВятГУ, чтобы спланировать и начать осуществлять конкретные эксперименты по выбранным темам.

Анастасия, одна из учениц Менделеевского класса, с которой удалось поговорить, планирует реализовать научный проект на тему влияния фитонцидов на микроклимат в помещениях.