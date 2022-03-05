В Москве откроется выставка «Вятские парейазавры»

30 марта в Москве в Государственном Дарвиновском музее (крупнейшем естественнонаучном музее России) откроется выставка «Вятские парейазавры».

Её посетители увидят уникальные находки с Котельничского местонахождения, познакомятся с образом жизни парейазавров, их полными скелетами, анатомическими и морфологическими особенностями.

Выставочный проект состоялся благодаря поддержке губернатора и правительства области.

«Парейазавры — визитная карточка не только нашего палеонтологического музея, но и региона в целом. К нам приезжают люди, интересующиеся прошлым планеты, и это не только ученые. Фонды музея хранят сотни окаменелых останков доисторических животных, которые объясняют постепенные изменения условий жизни на Земле. Часть этой ценной коллекции впервые будет выставлена в Дарвиновском музее», — рассказывает губернатор Игорь Васильев.