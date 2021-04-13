В Москве презентовали клип на песню кировского композитора

В преддверии Дня космонавтики Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии совместно с киностудией Росгвардии сняли музыкальный клип на песню «Космос», посвященной первому в мире космическому полету.

Автором слов и музыки стал известный кировский певец и композитор Игорь Русских.

Премьера новой песни состоялась в павильоне Музея Космонавтики на ВДНХ. Композицию кировчанина исполнил солист оркестра Росгвардии Альберт Жалилов, а дирижером выступил полковник Азат Шахмухаметов.

— Какое счастье, когда такие артисты исполняют твою песню! – написал Игорь Русских на своей странице «ВКонтакте».

Игорь Русских – поэт, композитор и певец, призер множества песенных конкурсов и фестивалей России и член жюри Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».

Ранее сотрудники слободской полиции записали клип к Дню космонавтики.