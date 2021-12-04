В Москве проходит съезд «Единой России», посвященный 20-летию партии

Сегодня в Москве проходит съезд «Единой России», посвящённый 20-летию партии.

Подводятся итоги её работы.

Наиболее ярко «Единая Россия» проявила свою позицию в годы пандемии, когда взяла на себя ответственность за поддержку экономики, каждого человека. В Кировской области, как и в других регионах, партия активно включилась в волонтерское движение – активисты доставляли продукты питания, медикаменты старшему поколению, многодетным и малообеспеченным семьям. Закупали средства индивидуальной защиты и санитарно-гигиенические средства для социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

По всей стране были организованы акции в поддержку врачей, им волонтеры доставляли чайные наборы, соки, фрукты.

Именно «Единая Россия» стала инициатором организации летнего отдыха Партия привлекла на борьбу с коронавирусом больше 100 000 человек и собрала более 500 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований.