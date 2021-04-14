В Москве задержали гендиректора кировского «Газпрома»

13 апреля в Подмосковье был арестован генеральный директор «Газпром газораспределение Киров» Сергей Камеко.

Его ознакомили с предварительным обвинением и задержали на 48 часов. Об этом сообщает портал Newsler.

В настоящее время его транспортируют в Киров, где будет выбрана мера пресечения. По неподтвержденным официально данным, Камеко предъявили те же обвинения, что и его заместителю и предшественнику по аресту Александру Остапчуку. Это статья «Коммерческий подкуп в особо крупном размере».

Как предполагают источники, Сергей Камеко знал о возможном аресте и намеревался скрыться от следствия, но успел лишь выехать из Кирова.

Фото: 1istochnik.ru