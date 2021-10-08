В Москве задержали кировского водителя с 207 штрафами за нарушение ПДД

В Москве задержали водителя из Кировской области, который накопил 207 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об инциденте сообщили в службе судебных приставов.

Должника остановили на одной из столичных дорог. При проверке документов выяснилось, что за мужчиной числится более 200 автоштрафов на общую сумму более 230 тысяч рублей.

31-летнего жителя Кикнурского района штрафовали за нарушение правил обгона и парковки, а также за несоблюдение скоростного режима. Чаще всего гонщик нарушал ПДД на территории Москвы.

Постановлением суда должник был ограничен в праве управления автомобилем и объявлен в розыск. Также мужчине был закрыт выезд за пределы страны.

Будучи пойманным, водитель в короткие сроки нашел деньги и оплатил все штрафы.

Ранее мы писали, что у жителя Кировской области арестовали «Шкоду» за долги.