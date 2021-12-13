В Мурашах молодые явились в ЗАГС в необычной одежде

Все привыкли к определенному дресс-коду, в котором люди вступают в брак. Нарядный костюм у жениха, праздничное платье у невесты, букетик в ее руках и такой же на лацкане его пиджака… Даже те, кто решается на союз после разрыва, старается в этот день создать ощущение праздника. Тем удивительнее стала пара Евгения и Марии Чирковых из Мурашей, явившаяся на роспись в белых футболках и черных джинсах.

Видимо, чтобы работницы загса не перепутали кто есть кто, молодые нанесли надписи «Жених» и «Невеста» на верх своей одежды. От нарядной прически невесты и букета Мария решила не отказываться.

В Мурашинском межрайонном отделе ЗАГС отметили, что эта пара стала первой семьей, зарегистрировавшей свои отношения этой зимой. После регистрации пара сделала несколько снимков в стенах официального учреждения и отправились праздновать.

Фото: vk.com/public203341989