В Мурашах на улицах города замечен редкий дятел

Внимательная горожанка не просто увидела, но и сфотографировала красивую птицу.
Жительница Мурашей Людмила Батина отправилась как обычно в магазин за продуктами. По дороге она любовалась предзимьем, замирающей природой и вдруг на берёзе заметила дятла. При этом птица оказалась очень крупной.
Женщина присмотрелась и поняла, что перед ней не обычный пёстрый дятел. Она встретилась с дятлом белоспинным. Он намного крупнее обычного. Размах крыльев у него почти пол метра. Птица отличается окраской.
У таких птиц нижняя часть спины покрыта белыми перьями, верхняя — чёрными. Присутствует красная шапочка на голове.
По данным министерства охраны окружающей среды, всего в нашем регионе шесть видов дятлов: большой пёстрый дятел, малый пёстрый, трёхпалый, чёрный дятел (желна), седой и белоспинный.
Фото Людмилы Батиной