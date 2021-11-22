В Мурашах на улицах города замечен редкий дятел

Внимательная горожанка не просто увидела, но и сфотографировала красивую птицу.

Жительница Мурашей Людмила Батина отправилась как обычно в магазин за продуктами. По дороге она любовалась предзимьем, замирающей природой и вдруг на берёзе заметила дятла. При этом птица оказалась очень крупной.

Женщина присмотрелась и поняла, что перед ней не обычный пёстрый дятел. Она встретилась с дятлом белоспинным. Он намного крупнее обычного. Размах крыльев у него почти пол метра. Птица отличается окраской.

У таких птиц нижняя часть спины покрыта белыми перьями, верхняя — чёрными. Присутствует красная шапочка на голове.

По данным министерства охраны окружающей среды, всего в нашем регионе шесть видов дятлов: большой пёстрый дятел, малый пёстрый, трёхпалый, чёрный дятел (желна), седой и белоспинный.

Фото Людмилы Батиной