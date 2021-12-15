В Мурашах железнодорожник украл топливо и сбил полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировской области, который обвиняется в краже и применении насилия в отношении представителя власти.

В августе сотрудники транспортной полиции обнаружили на станции Мураши мужчину, который украл дизельное топливо.

Пытаясь скрыться на автомобиле, он совершил наезд на одного из полицейских, а вскоре был задержан.

Выяснилось, что из баков, находящихся в локомотивном депо, похищено 144 литра топлива, ущерб превысил 5 000 руб.

Обвиняемый — 43-летний сотрудник железнодорожного предприятия. Дело передано в суд.

Фото Кировского ЛО МВД России на транспорте