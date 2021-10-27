В Мурашинском районе «Ауди» насмерть сбила пешехода

26 октября в Мурашинском районе водитель «Ауди» насмерть сбил пешехода.

Авария произошла в 20.20 на подъезде к райцентру. 34-летний мужчина на иномарке сбил 40-летнего мужчину. Пострадавший шел по краю дороги во встречном направлении, хотя у трассы была обочина.

Удар при столкновении был сильным: у автомобиля пробито лобовое стекло. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Аналогичная авария произошла накануне в Кирово-Чепецком районе. Водитель «КамАЗа» с прицепом сбил мужчину, идущего по краю проезжей части. Однако пешеход остался жив.