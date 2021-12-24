В Мурашинском районе коммунальщикам выдали зарплату после вмешательства прокуратуры

В Мурашинском районе работники водоснабжающей организации получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как было установлен в ходе проверки, предприятие-банкрот ООО «Жилкомсервис» и его правопреемник ООО «Источник», отвечающие за водоснабжение в поселке Безбожник, задолжали заработную плату 15 сотрудникам. Выплат не было 2 месяца. Сумма задолженности составила 390 тысяч рублей.

Руководителю ООО «Источник» был внесено представление. После этого долг по зарплате был погашен.

Ранее мы писали, что сотрудникам кирово-чепецкой аптеки №99 частично выплатили долг по зарплате.