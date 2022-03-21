В Мурыгино обнаружили опасные куриные крылья

Сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку ИП, который занимается розничной торговлей в п.Мурыгино (Юрьянский район).

Установлено, что в холодильной камере магазина хранились два пакета куриных крыльев общим весом 1,9 кг. без маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.

Их отсутствие не даёт возможности идентифицировать продукцию из-за отсутствия сведений о её наименовании, изготовителе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, состоянии, а также эпизоотическом благополучии территории происхождения.

Предприниматель привлечён к административной ответственности и оштрафован на 3 тыс. рублей.