В музее Салтыкова-Щедрина открыли необычную выставку

В музее писателя к началу весенней охоты подготовили выставку «Записки охотника».

В экспозиции собраны предметы из фондов краеведческого музея. Гости увидят уникальные фотографии с охоты, инвентарь применяемый для добычи трофеев, экипировку в которой отправлялись за рыбой, зверем и дичью люди разных сословий и, конечно, сами охотничьи трофеи в виде шкур. Так, на одной из витрин представлена шкура волка-гиганта. Его длина — 181 см. Огромного серого хищника добыли в начале ХХ века.

Особое место среди экспонатов занимают фотоснимки начала ХХ века, где отражены вехи развития Вятского общества северных охотников. Эти документы долгое время лежали в архиве музея.

Выставка будет доступна всю весну. Разберут ее 1 июня.

Ранее мы сообщали, что в регионе стартовал сезон весенней охоты на пернатую дичь.

Фото: admkirov.ru