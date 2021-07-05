В музее железной дороги в Каринторфе представили думпкар

Музей железной дороги в Каринторфе представил отреставрированный думпкар.

Он свыше 15 лет простоял без работы, в прошлом году был отремонтирован силами сотрудников музея и использовался при восстановлении насыпи у моста через Чепцу.

Думпкар используется при разгрузке полезных ископаемых и нерудных материалов, он оборудован системой подъема кузова с помощью пневматических цилиндров, может опрокидываться на любую сторону и оснащен автоматическими тормозами. Грузоподъёмность вагона — 22 тонны.

Посмотреть на думпкар можно во время экскурсии в музей.

Фото vk.com/railwaymuseum