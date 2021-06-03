В УМВД прокомментировали драку с участием курсантов колледжа в Кирове

Инцидент произошел 2 июня в областном центре. По информации СМИ, в потасовке участвовали курсанты пожарно-спасательного колледжа и компания молодых людей.

Случившееся прокомментировали в УМВД. Как сообщили в ведомстве, участников конфликта доставили в отдел полиции. Там подростки дали объяснения своим поступками, после чего курсантов передали их родителям.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством. В УМВД также подчеркнули, что указанный колледж не относится к системе органов внутренних дел.

Позже портал Newsler.ru опубликовал комментарий директора колледжа Игоря Шарипова. По его словам, виновниками драки стали не курсанты, а компания, которая выпивала на детской площадке неподалеку от колледжа. Молодые люди, которых было семеро, начали оскорблять студентов, а потом брызнули в них из перцового баллончика. Двум курсантам потребовалась помощь медиков.