В начале декабря в Кировской области оттепель сменится на похолодание

Синоптики рассказали о том, какую погоду ждать в начале декабря.

Через пару дней наступает календарная зима. Пока она не ощущается. В конце ноября регион захватила аномальная оттепель. Но уже в ближайшее время всё может измениться. На разных сайтах разная информация по температуре воздуха в начале декабря. Но в одном все ресурсы сходятся во мнении — в декабре начнётся похолодание.

29 ноября будет облачно. Температура воздуха днём +2, ночью 0. Аналогичная климатическая обстановка будет и завтра.

В среду, 1 декабря, ситуация начнёт меняться. Днём может выглянуть солнце и будет около +1 градуса. Но вот ночью подморозит до -3. С этого момента начнётся похолодание.

В четверг будет -3 градуса днём и -6 в ночные часы. Пятница, 3 декабря, обещает быть тёплой. Столбик термометра повысится до +1. Но к вечеру подморозит до -4 градусов. В выходные похолодание продолжится.

Фото из открытых источников