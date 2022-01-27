В начале февраля в Кирове ожидается резкое потепление

Февраль-2022 начнется с сильного потепления на всей территории России. Об этом сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Не станет исключением и Кировская область. В последние дни января в нашем регионе ожидается легкий морозец. А в феврале в Киров придет резкое потепление со снегопадами.

По данным Гисметео, 1 февраля температура воздуха в Кирове составит -1 градус. Тепло (-2…-3 градуса) продержится как минимум 3 дня. Какой будет погода дальше, говорить пока что рано.