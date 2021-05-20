В Нагорском районе на дорогу выбежала целая семья лосей

Водитель сумел запечатлеть лосиху и двух её малышей.

Автомобилист, проезжающий по трассе в Нагорском районе, стал свидетелем милого инцидента. Он встретился с целой семьёй лосей. Кадры опубликовали в паблике «Место происшествия».

Большая лосиха и два её крошки, которые родились этой весной, решили перейти дорогу. Трасса проходит через лесной массив. Автомобилист снизил скорость, пропуская представителей дикой природы. Также он не хотел напугать семью.

Однако один из малышей решил познакомиться с человеком и его транспортным средством. После того, как лось пересёк проезжую часть, он остановился и пошёл к машине. Но инстинкты пересилили любопытство, и он убежал догонять маму.

Сотрудники ГИБДД настоятельно просят автовладельцев быть внимательными на загородных трассах, особенно у лесных массивов. Аварии с участием диких животных в Кировской области не редкость. Напомним, 11 мая лось устроил двойное ДТП в Яранском районе.

Фото: vk.com/kirovmp